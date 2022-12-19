اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى منطقة السلام

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 11:42 ص
مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى منطقة السلام سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى منطقة السلام ، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى منطقة السلام، مفاده وجود مصادمة وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتوفى وتم نقله إلي المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
 
 

إدارة المرور

حادث مرورى

اخبار عاجلة

السلام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة