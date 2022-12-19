مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى منطقة السلام

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى منطقة السلام ، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى منطقة السلام، مفاده وجود مصادمة وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتوفى وتم نقله إلي المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.