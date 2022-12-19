اليوم السابع
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مصرع شخصين صعقا بالكهرباء أثناء عملهما بقنا

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:29 م
مصرع شخصين صعقا بالكهرباء أثناء عملهما بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى شابان مصرعهما، مساء اليوم الإثنين، بعد إصابتهما بصعق كهربائي، أثناء العمل بمصنع صابون بقرية العركي، التابعة لمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.
 
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطةفرشوط يفيد مصرع شخصين بعد إصابتهما بصعق كهربائي أثناء عملهما بمصنع صابون بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط.
 
وتبين أن الواقعة أسفرت عن مصرع سامي محمود سالم، 52 عاما، وعلاء عبد الفتاح، 27 عاما بسبب صعق كهرباء أثناء العمل.
 
تم نقل الجثتين إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 
 

مصرع شخصين

مركز فرشوط

امن قنا

مصنع صابون

اخبار قنا



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