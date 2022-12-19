مسابقات ثقافية ومحاضرات توعوية بثقافة جنوب سيناء.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

نفذت بيت ثقافة سانت كاترين بمدرسة السلام الابتدائية، محاضرة توعوية بعنوان "سلوك الطفل خارج وداخل المدرسة"، تحت إشراف، كريمة محمد، مديرة الموقع، تحدث خلالها البشلاوى محمد معلم أول بالتربية والتعليم بجنوب سيناء فى إطار إستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه ، لتعزيز القيم الإيجابية للنشء وتنمية المهارات الثقافية والفنية ، نفذ إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل ، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج ، مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية.

وأضاف البشلاوى عن السلوك من حيث المعنى والمفهوم، مؤكد أهمية تحلى الطالب بالسلوك الإيجابى، والذى يتضمن الإهتمام بنظافة المدرسة وسلامة المنشآت، والحفاظ على الأدوات التعليمية واحترام وتقدير المعلم، والتعاون مع الزملاء والاجتهاد فى طلب العلم.

بينما نظم بيت ثقافة أبورديس مسابقة ثقافية للأطفال إعداد وتقديم محمد حسين وإشراف طه درهوس مدير الموقع ، تضمنت التعرف على عدد من المعلومات الثقافية والفنية والعامة ، بهدف تنمية المهارات الثقافية والفنية والمعرفية للنشء ، كما نفذت مكتبة طابا الثقافية ، ورشة حكى وسرد قصصى للأطفال بعنوان " البستان المسحور " تأليف لينا الكيلانى ، إشراف خليل جمعة مدير المكتبة ، سرد بشير محمد ، والتى تدور فى إطار مشوق بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء ، تلاها تنفيذ ورشة موهب للرسم والتلوين بعنوان " الطبيعة الخضراء " بمشاركة مجموعة من رواد المكتبة ، لرسم لوحات فنية معبرة عن الطبيعة السيناوية الخلابة ، بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء.