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مركز سموم جامعة بنها: استقبلنا 3806 حالات خلال عام.. 41% منها تناول أدوية خطأ

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 08:29 م
مركز سموم جامعة بنها: استقبلنا 3806 حالات خلال عام.. 41% منها تناول أدوية خطأ جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب فى جامعة بنها، بقيادة الدكتورة شيرين الخولي، رئيس قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية، تقريرًا بعدد الحالات التي استقبلها المركز خلال الفترة من نوفمبر 2021 حتي نهاية نوفمبر 2022، والتي تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات.

ووفق التقرير بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم استقبالها خلال العام الماضي، 3806 حالات تسمم، تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها، حيث كانت أكتر من 40.8% من حالات التسمم بسبب تناول الأدوية العلاجية بطريق الخطـأ، بإجمالي 1555 حالة، ثم تضمن التقرير تناول المبيدات الحشرية بإجمالي 1042حالة، ثم تناول المواد الكاوية "البوتاس" بإجمالى 588 حالة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا لحالات التسمم، موضحة أن باقي الحالات تنوعت فى التقرير، منها 230 حالة تناول مخدرات، و46 حالة تسمم غذائي، و102 حالة مشتقات بترولية، و243 حالة اختناق الغاز.

تقرير مركز السموم بمستشفى بنها الجامعي
تقرير مركز السموم بمستشفى بنها الجامعي

 


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