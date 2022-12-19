مركبة "دانورى" الفضائية الكورية تنجح فى أول مناورة دخول مدار حول القمر

وقال المعهد - في بيان له وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إن المركبة ارتبطت بجاذبية القمر وأصبحت بالفعل مركبة مدارية على سطح القمر، مشيرا إلى أن هذه المناورة والتي تعد الخطوة الأولى، أهم خطوة للمركبة المدارية كي يتم جذبها بواسطة جاذبية القمر، قبل البدء في الدوران.

ومن المقرر أن تقوم المركبة بأربع مناورات مماثلة في الأيام القادمة قبل دخول المدار القمري في 29 ديسمبر، ومن المقرر إجراء المناورة الثانية يوم الأربعاء.

وتعرف المركبة دانوري، أيضا باسم المتتبع القمري كوريا باثفايندر، وقد تم إطلاقها في أغسطس على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا في أول مهمة قمرية كورية، وقطعت المركبة حتى الآن 5.94 مليون كيلومتر.

وستقيس دانوري تضاريس القمر وقوته المغناطيسية وأشعة غاما وغيرها من سمات سطح القمر بعد دخول المدار القمري في وقت لاحق من الشهر وفقا لما هو مخطط له، وذلك باستخدام 6 أدوات مثبتة على متنها خلال مهمتها التي ستستغرق عاما بدءا من يناير، كما ستحدد مواقع هبوط محتملة على القمر للبعثات القمرية المستقبلية.