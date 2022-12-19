محافظ كفر الشيخ: إقامة مكتبة عامة بالمحافظة للتشجيع على تنمية عادة القراءة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إقامة مكتبة عامة ضمن منظومة مكتبات مصر العامة، جاء ذلك استقبال المحافظ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، للسفير رضا الطايفى، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور أحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة الاقليمية، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة.

وأبدى محافظ كفر الشيخ موافقته على إقامة المكتبة، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مكتبة مصر العامة، واحدة من المشروعات الثقافية الرائدة فى مصر، والتى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتهدف المكتبة إلى تشجيع الأفراد من كافة الأعمار والفئات على تنمية عادة القراءة، والاستفادة من المواد الثقافية والتعليمية المتاحة بالمكتبة، وتنمية هذه المواد وتحديثها بما يفى برغبات واحتياجات أعضاءها، كما تهدف إلى توفير وسائل التعليم الذاتى مدى الحياةـ، بالإضافة للتعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للارتقاء بمهارات استعمال الكمبيوتر والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.



مناقشة اقامة مكتبة عامة



جانب من مناقشة اقامة مكتبة عامة