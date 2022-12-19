محافظ سوهاج ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية يبحثان مطالب المستثمرين

ورحب المحافظ برئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على أرض المحافظة، والحضور جميعا، مؤكدا دعمه الكامل لتذليل العقبات وإيجاد الحلول العاجلة لأية معوقات بالمناطق الصناعية بالمحافظة، واستكمال مشروعات الترفيق بها، والعمل على جذب استثمارات جديدة، وزيادة عجلة الانتاج، لافتًا إلى أن زيارة رئيس الهيئة تتضمن جولة تفقدية وزيارة لبعض المصانع بالمناطق الصناعية .

ومن جانبه وجه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الشكر لمحافظ سوهاج على دعم المحافظة الدائم لتطوير المناطق الصناعية، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بالصناعة، مشيرا إلى أن هناك العديد من التشريعات والقوانين الجديدة التي تهدف إلى تشجيع المستثمرين وتبسيط كافة الإجراءات الخاصة بقطاع الاستثمار، لافتا إلى أن الدول القوية هي التي ترتكز على الصناعة في ظل ما يشهده العالم من أزمات.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بتطوير المناطق الصناعية وتوفير كافة المرافق بها، مؤكدا على الانتهاء من أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بغرب جرجا في منتصف يناير القادم، مشيرا إلى أن الهيئة أحرزت تقدما ملموسا خلال الآونة الأخيرة في مجال استخراج التراخيص والمعاينات بشكل سريع بعيدا عن الإجراءات المعقدة، حيث نجحت الهيئة خلال 3 شهور في إصدار 5540 رخصة، بالإضافة إلى 96 رخصة عالية المخاطر.

واستمع محافظ سوهاج ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى مطالب المستثمرين وأصحاب المصانع بسوهاج، وأبرز المعوقات التي يعانون منها، حيث أكد رئيس الهيئة على إيجاد الحلول العاجلة لبعض الطلبات، فيما أحال بعض الطلبات الأخرى لدراستها بشكل أكثر تفصيلا، موجها مسئولي الهيئة بالتنسيق مع كافة الجهات ومسئولي شركات المرافق، لتلبية احتياجات المستثمرين.