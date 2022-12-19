محافظ دمياط ورئيس هيئة المساحة يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع "حيّنا"

دمياط - هيثم مراد

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المهندس أيمن عبد السلام شديد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ الأعمال المساحية لمشروع التنمية الحضرية "حيّنا" المقرر تنفيذه بمنطقة الشعراء وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة الدكتور و عددا من القيادات التنفيذية للمحافظة.

ومن جانبها أشارت محافظ دمياط إلى أن البروتوكول يهدف إلى إسناد أعمال الرفع المساحي ومراجعة وتدقيق البيانات المساحية الخاصة بمشروع حينا وكذلك تنفيذ أعمال فصل الحد بين الملكيات العامة للدولة الملكيات الخاصة للجهات الحكومية والأفراد واعداد المخطط التفصيلي للمنطقة، لافتة إلى أن المحافظة حرصت على تنفيذ هذا التعاون للاستفادة من خبرات الهيئة فى هذا المجال.

وأضافت أيضا أنه وبموجب هذا الاتفاق ستقوم المحافظة بتقديم كافة البيانات وتوفير الدعم اللوجستي لفرق الهيئة حتى يتسنى لهم تنفيذ تلك الأعمال، بما يحقق الأهداف المتعلقة بمشروع التنمية الحضرية لإعادة ترتيب الأراضى وتحقيق عائدا تشاركياً على الإدارة المحلية و الأهالى.

يذكر أنه تم اختيار محافظة دمياط كثانى محافظة على مستوى الجمهورية لتنفيذ مشروع التنمية الحضرية بعد محافظة قنا، حيث يتحقق من خلاله عدد من الأهداف التنموية والاقتصادية والاقتصادية وتعزيز البنية الأساسية والتحتية، وتقديم الدعم الفنى وبناء القدرات للعاملين بهذا المجال.