اليوم السابع
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محافظ دمياط تعقد اجتماعا تنسيقيا لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 04:54 م
محافظ دمياط تعقد اجتماعا تنسيقيا لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الاجتماع
دمياط - هيثم مراد

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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023،  جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور عدد مديري عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.
 
واطلعت محافظ دمياط على  آخر المستجدات ببنود الخطة وأيضا عرض موقف الاعتمادات والمصروفات للاستفادة من المبالغ المرصودة.
 
وناقشت أيضا آليات استكمال الاعمال المدرجة بالخطة وفقا للجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ مشروعات بقطاعات مختلفة. 
 
ومن جانبها وجهت محافظ دمياط، بدفع عجلة العمل بتلك المنظومة لتحقيق الهدف الاساسى من ملامح ومحاور الخطة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق. 
 
 

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