محافظ القاهرة يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات استعدادا لأعياد الميلاد

كتب سيد الخلفاوى

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات والتجميل فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط ب أعياد الميلاد

وطالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، كما شدد محافظ القاهرة على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

وفى السياق نفذت الورش الإنتاجية أعمال تصنيع وتركيب ودهانات الأسوار الحديدية بالجزيرة الوسطى بميدان الأميرية في خطوة للحفاظ على المسطحات الخضراء بكافة أرجاء القاهرة بمعرفة أقسام الحدادة واللحام والتصميمات بالورش الإنتاجية.

وتواصل محافظة القاهرة أعمال إزالة تراكمات مخلفات بناء بمنطقة الأربعين بالبساتين بلغت حوالي مليون متر مكعب، وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإزالة تأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين بأحياء القاهرة، والاهتمام بالبيئة، حيث أسهمت إزالة التراكمات فى إعادة فتح الشارع للمشاة والسيارات.