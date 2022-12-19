محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

ويتم عقد امتحانات صفوف النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العام خلال الفترة من 9 حتى 2tيناير 2022.

حيث تبدأ امتحانات شهادة الثانوي العام والتعليم الفني في 9يناير 2023 وتنتهي في 25 يناير 2023.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من 9 يناير 2023 و تنتهي في 25 من يناير 2023.

كما تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم 9يناير 2023 وتنتهي يوم 14يناير 2023طبقًا للخريطة الزمنية.

وصرَّح محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ اعتبارًا من الخميس 26 يناير 2023.

وشدَّد المحافظ على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا من حيث ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي أثناء عقد الامتحانات؛ حرصًا على الطلاب والمعلمين، مع التأكيد على توفير سبل الراحة للطلبة.