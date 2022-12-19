محافظ الإسماعيلية يستقبل أعضاء القافلة الدَعوية التابعة للأزهر الشريف

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مساء اليوم الاثنين، الشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة الوعظ، وأعضاء القافلة الدعوية التابعة للأزهر الشريف القادمة من محافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والتي تستقبلها محافظة الإسماعيلية خلال الفترة من السبت 17ديسمبر وحتي السبت الموافق 24ديسمبر الجارى.

في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والأمين العام لِمَجْمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد النظير؛ وذلك لنشرِ الفكر الوسطيِّ، و تصحيح المفاهيم، ونشر سماحة الإسلام، وبيان وسطيته، ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب، والتصدِّي للأفكار المتطرفة الهدامة، وجهودها في التنمية في مختلف المجالات، وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان، ومحاربته للشائعات الكاذبة.

وتناولت القافلة الحديث عن القرآن، والمسارعة إلى الخيرات، وخطورة النفاق والكذب، ضرورة التنشئة على مكارم الأخلاق، الصبر وفضله في الإسلام، الحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة، دور الأسرة في التنشئة السليمة وتوجيه النشأ، وذلك من خلال عقد الندوات والمحاضرات بجميع مراكز ومدن المحافظة السبعة والقُرى، في المساجد، والمدارس، ومراكز الشباب، ودُور الرعاية الاجتماعية، ودواوين الوحدات المحلية، والمديريات الخدمية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع نقل الشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة الوعظ، تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور نظير محمد النظير الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لمحافظ الإسماعيلية، ولمواطني الإسماعيلية.

كما أعرب أعضاء القافلة عن سعادتهم بالتواجد في الإسماعيلية، وحفاوة الاستقبال، وما شاهدوه بالإسماعيلية من تسهيلات خلال القيام بأعمالهم، مشيدين بمواطني الإسماعيلية ومظهرها الحضاري من خلال تعاملهم خاصة في المساجد.

ومن جانبه، رحب محافظ الإسماعيلية بأعضاء القافلة على أرض الإسماعيلية، بوصفهم داعمين لمشايخ الإسماعيلية الأجِلَّاء في نشر وسطية وسماحة الإسلام، معربًا عن سعادته بأن معظم أعضاء القافلة الدعوية من الشباب، مؤكدًا بأن ذلك يساعد على سهولة وصولهم خاصة لفئة الشباب في المجتمع الإسماعيلي.

وأكد "بشارة" أنَّ الأزهر الشريف هو منارة الإسلام في العالم ،بما يقدمه من نشر سماحة الإسلام ووسطيته في جميع أنحاء العالم، من خلال جامعة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية.

موجهًا رسالة شكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد النظير أمين عام مجمع البحوث الإسلامية؛ متمنيًا للأزهر الشريف الازدهار والاستمرار في نشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم، ونشر سماحة الإسلام، وبيان وسطيته، ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب، والتصدِّي للأفكار المتطرفة الهدَّامة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بإلقاء كلمة لمدة دقائق من أحد الوعاظ المنتمين للأزهر الشريف، قبل أي فعاليات يتم تنظيمها بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية خلال الفترة القادمة؛ للاستفاده من الإقبال والتواجد الجماهيري في تلك المناسبات، لشرح وتوضيح صحيح الدين الإسلامي ووسطيته.