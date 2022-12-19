اليوم السابع
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الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:17 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: إزالة 2303 إعلانات مخالفة بأحياء الثغر خلال شهر نوفمبر

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:04 م
محافظ الإسكندرية: إزالة 2303 إعلانات مخالفة بأحياء الثغر خلال شهر نوفمبر جانب من الحملة
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة، تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع المركز النموذجى للخدمة برئاسة إيمان جابر وقسم الإعلانات، برئاسة مها أبو الخير، حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء، أسفرت عن إزالة 2303 إعلانات مخالفة خلال شهر نوفمبر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

هذا وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

 


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