محافظة القاهرة تنظم ورش عمل لتدريب السيدات على الحرف التراثية واليدوية

كتب سيد الخلفاوى

عقدت محافظة القاهرة سلسلة من ورش العمل بمدينة الأسمرات ضمن فعاليات مبادرة "عيشها صح" لتدريب السيدات علي الحرف التراثية واليدوية، والتي تنفذها محافظة القاهرة بالتعاون مع متطوعات من المجتمع المدنى بقصر ثقافة الأسمرات.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مبادرة "عيشها صح" تأتي ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها محافظة القاهرة بالمناطق بديل العشوائيات لمساعدة السيدات القاطنات هناك على زيادة فرص حصولهم على عمل لتحسين جودة الحياة الخاصة بهم وتدريبهم علي الحرف التراثية واليدوية فى ضوء تسجيل مدينة القاهرة على شبكة المدن الابداعية باليونسكو فى مجالى الحرف التراثية والفنون الشعبية وتماشيا مع رؤية مصر 2030.

وأضاف محافظ القاهرة أن مثل هذه الورش والفعاليات تأتي ضمن الاهتمام الذي توليه الدولة للحفاظ على الحرف والمشغولات اليدوية، وتشجيعًا لدور المرأة في المجتمع باعتبارها أحد دعائم بناء الجمهورية الجديدة.

يذكر أن ورش العمل تركز على تعليم المشاركات كيفية التغلب على المشاكل وتخطي التحديات التي تقابلهم ليصبحوا نواة نافعة للأسرة والمجتمع إلى جانب تعليمهم الحرف.