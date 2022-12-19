اليوم السابع
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كشف ملابسات تداول فيديو لتوك توك يسير برعونة أعلى الدائرى بالقاهرة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 06:33 م
كشف ملابسات تداول فيديو لتوك توك يسير برعونة أعلى الدائرى بالقاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تداول على موقع "فيس بوك" متضمناً  قيام قائدى دراجات نارية "توك توك" بالسير برعونة وافتعال حركات إستعراضية أعلى الطريق الدائرى بالقاهرة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائدى دراجات نارية "توك توك" بالسير برعونة وإفتعال حركات إستعراضية مُعرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة المرج .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنه ( 3 سائقين "توك توك"  ، مقيمين بدائرة القسم) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهم بالتسابق فيما بينهم على مبالغ مالية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


إدارة المرور

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توك توك



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