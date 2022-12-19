اليوم السابع
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قضايا الدولة تعيد أرضا لمحافظة القاهرة بـ400 مليون جنيه عليها منشآت حيوية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 05:21 م
قضايا الدولة تعيد أرضا لمحافظة القاهرة بـ400 مليون جنيه عليها منشآت حيوية المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة
كتب إبراهيم قاسم - أحمد إسماعيل

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فى إنجاز جديد لهيئة قضايا الدولة، نجحت الهيئة في الحصول على حكم قضائي نهائي مهم لصالح محافظة القاهرة، في الدعوى رقم 417 لسنة 2019 مدني كلي حكومة شمال القاهرة، بجلسة 14 سبتمبر الماضى، بعدم نفاذ عقد البيع المشهر برقم 743 لسنة 2014 شمال القاهرة ومحله قطعة الأرض رقم 1327 بشارع كورنيش النيل – حوض الساحل الجديدة بجزيرة بدران، ومساحتها  متر مربع المملوكة لمحافظة القاهرة والمقدرة بقيمة تجاوز 400 مليون جنيه.
 
يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الهام الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد بكر في الدفاع عن الدولة ومالها العام أمام جهات القضاء.
وجاءت أهمية هذه الأرض ليس فقط من قيمتها التى تجاوز 400 مليون جنيه، ولكن للمنشآت الهامة والحيوية المقامة عليها.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
 
 

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