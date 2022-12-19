قافللة طبية بمركز شباب أم عزام بالقصاصين تضم 7 عيادات.. علاج 800 مواطن باليوم الأول

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة بالإسماعيلية اليوم الإثنين 19 ديسمبر، قافلة طبية شاملة بمركز شباب أم عزام بمركز ومدينة القصاصين لمدة يومين، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، تحت رعاية اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

أكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة تأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتى تُعنى بالاهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجا، وتتضمن القافلة 7 عيادات تخصصية تقوم بالكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة وكذلك الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية والتثقيف الصحى .

وأضاف "حطب" تستمر أعمال القافلة غدا الثلاثاء 20 ديسمبر وبلغ اجمالى تردد المواطنين على العيادات خلال أول ايام فاعليات القافلة الطبية بإدارة القصاصين الصحية 800 مواطن من خلال عيادات الجراحه ،باطنه ،نسا ،أطفال ،جلديه ،تنظيم اسره، الأشعه ،امراض مزمنه وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمه لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة،كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لإستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزاره الصحة.

وأشارت الدكتورة بثينه بركات منسق القوافل أن القافلة ممتده لغداً الثلاثاء وتضم جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 196 حاله بعيادة الباطنة وعدد 297 حالة بعيادة الأطفال و62 حاله بالجراحة واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 18 سيدة وعدد 52 سيدة بعيادة النساء، بالإضافة إلى استقبال عيادة الجلديه 80 حاله وعيادة المسالك 36 حالة ،أما عيادة الكشف عن الامراض المزمنة الضغط والسكر استقبلت 58 حالة ،وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحى للمترددين على القافلة.



قافللة طبية بمركز شباب أم عزام (1)

الكشف على 800 مواطن بأم عزام



قافللة طبية بمركز شباب أم عزام (3)

الكشف على 800 مواطن بأم عزام



قافللة طبية بمركز شباب أم عزام (5)