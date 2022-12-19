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فى لقاء مع طلاب جامعة عين شمس.. رشا راغب تستعرض دور الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 02:38 م
فى لقاء مع طلاب جامعة عين شمس.. رشا راغب تستعرض دور الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب جامعة عين شمس تستضيف المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
كتب محمود راغب

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استضافت جامعة عين شمس، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، فى لقاء مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس عن "دور الأكاديمية الوطنية فى تدريب وتأهيل قادة المستقبل".

 

وتحدثت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن دور الأكاديمية فى تدريب وتأهيل الشباب وتأهيل قادة المستقبل، لافتة إلى أن الأكاديمية تضع الشباب والعاملين بالدولة على رأس أولوياتها ضمن البرامج التدريبية .

 

وأكدت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، على دور الشباب فى الأكاديمية فى منتدى شباب العالم الذى يعقد سنويا فى الإعداد والتنظيم واستقبال الوفود، لافته إلى أن الأكاديمية منفتحه على المجتمع الجامعى من خلال بروتوكول مشترك مع المجلس الأعلى للجامعات .

 

وأشارت إلى أن برنامجى المرأة فى المحليات ومدرسة المرأة للقيادة، من أهم البرامج المقرر انطلاقها مع العام القادم داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب، لافته إلى أن هناك برنامج يستهدف الفئة من 13 ل 19 سنة تسعى الأكاديمية لإطلاقه قريبا خلال الأشهر القادمة .

 

ووجهت الدكتورة رشا راغب، عدد من الرسائل لطلاب جامعة عين شمس، قائلة : لا تستسلم للإحباط واجتهد وكن حريص على تقوية مهاراتك الشخصية والحرص على القراءة وتقوية ثقافتك.. لا تلوم من حولك ولكن فكر فيما صنعت وما يجب أن تصنع فى المستقبل.. خلى دائما عند ثقة فى قدراتك وحكمة وعدل ربنا ويوما ستصل لما تطمح له ".

 

تأتى الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة وفى إطار فعاليات الموسم الثقافى والفنى بجامعة عين شمس.

 

تأتى الندوة بتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وتنظيم طلابى أسرة من اجل مصر المركزية برئاسة رائد الأسرة د. حاتم ربيع و إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وريهام العطيفى القائم بأعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.


جامعه عين شمس

عين شمس

رشا راغب

الاكاديميه الوطنيه للتدريب



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