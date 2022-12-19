"فودافون بيزنس" الراعى الرسمى لـ"شارك تانك" أقوى برنامج لاكتشاف رواد الأعمال والمبتكرين

تقرير خاص

الخطيب: نؤمن بأهمية تعزيز مفهوم الابتكار وتنمية المواهب ودعمها

أعلنت شركة فودافون مصر أن "فودافون بيزنس" هي الراعي الرسمي لـبرنامج Shark Tank "شارك تانك" المصنف عالميًا كأقوى برامج تلفزيون الواقع لاكتشاف رواد الأعمال والمبتكرين، الذين يقدمون أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كل المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة عبر تمويلهم من خلال مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وسينطلق البرنامج خلال شهر يناير المقبل.

وأقيمت احتفالية كبيرة بمناسبة إطلاق البرنامج أمس السبت، بالمتحف المصري الكبير؛ وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، ومحمود الخطيب، رئيس قطاع الأعمال بفودافون مصر، وأيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بفودافون مصر، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجمال صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي أو دي مصر، وأحمد لوكسر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IMP، وعمرو منسي مؤسس شركة IMP والرئيس التنفيذي لشركة IEvents، ومستشاري وأعضاء مجلس إدارة شركة IMP ، وياسر عبد المقصود رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المقصود، ومحمد خميسي مستشار مجلس إدارة شركة ريدكو للإنشاءات، وإسلام درويش الخبير في مجال ريادة الأعمال ورأس المال المخاطر، ومجموعة من أبرز رجال الأعمال والمسئولين الحكوميين والمستثمرين والمهتمين بمجال ريادة الأعمال، وقيادات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكبار الإعلاميين في مصر، وذلك بالمتحف المصري الكبير.

يأتي ذلك في إطار حرص "فودافون بيزنس" على دعم مبادرات الشباب من رواد الأعمال، والمشاركة الفعالة في توفير الإمكانات اللازمة لتنمية مهاراتهم، وتحويل تلك الأفكار إلى مشروعات ناجحة، وذلك تأكيداً لدورها كأحد أهم الشركاء في مجال التحول الرقمي لجميع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر "ودافون بيزنس" الخدمات الاستشارية من خلال خبراء لديهم دراية كاملة باحتياجات الشركات المختلفة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى تقديم حلول تكنولوجية لكافة المجالات الاقتصادية، تتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة ونوعية عملائها والخدمات المطلوبة منها، وذلك إلى جانب منصة V-HUB المعنية بتقديم المساعدة التكنولوجية المناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة العديد من التحديات التي تقابلها في إدارة عملها، مع تقديم الدعم الكامل من أول بداية عملية التسجيل على المنصة واختيار الحلول التكنولوجية إلى خطوات ما بعد التشغيل، ويتوافر على المنصة أكثر من 100 حل تكنولوجي للشركات بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، وأيضا شركاء محليين لديهم خبرة باحتياجات السوق المصري والشركات الصغيرة العاملة به، وتتمتع تلك الحلول بمستوى عالي من تأمين وحماية المعلومات والبيانات.

تعليقاً على ذلك، قال السيد محمود الخطيب، رئيس قطاع الأعمال بشركة فودافون مصر، إن رعاية "فودافون بيزنس" لبرنامج "شارك تانك" تأتي في ظل استراتيجية الشركة التي تؤمن بأهمية مجال ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني، مع زيادة الإقبال على تدشين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يستلزم تعزيز مفهوم الابتكار وتنمية المواهب ودعمها وتوفير الفرص المناسبة لها، ومن ثم دعم الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن "فودافون بيزنس" لها باع طويل في هذا المجال بصفتها واحدة من أبرز الشركات في مجال التحول الرقمي، وذلك من خلال الأنشطة التي تساهم فيها أو الفعاليات التي تعقدها بهدف جذب أصحاب الأفكار المبتكرة، لتساعدهم في تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية وناجحة، وتوفر لهم في سبيل ذلك كل الإمكانيات الرقمية والتقنية اللازمة.

وقال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، "نحن سعداء بريادة هذه الأفكار المبتكرة لأنها تتماشى مع سياسة شركة فودافون مصر في دعم الاقتصاد المصري وتمكين الشباب"

تضمن الاحتفال أيضًا إعلان مجموعة من أسماء كبار المستثمرين (القروش) (sharks)، والتي ستكون بمثابة لجنة التحكيم/ الاختيار التي تقتنص الفرص من المشاركين بالبرنامج، وهم أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي الكتريك، وهيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، ومحمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتي سولار" وشركة "انفينيتي كابيتال انفستمنت" والعضو المنتدب لـ"شركة ماكدونالدز مصر" وعضو مجلس إدارة كل من "شركة مانتراك" وشركة "المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية"، ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة "بالم هيلز للتعمير"، عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Mobica Designs، أيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co، وكان رئيساً لـ5 شركات مختلفة، وهو يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والتشخيصية – راميدا.

يعرض الموسم الأول من برنامج "شارك تانك" حصريًا على قناة CBC ومنصة WATCH ITفي يناير 2023، وذلك بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS وشركة POD الوكيل الإعلاني، وشركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلي للبرنامج، وستكون هناك غرفة "فودافون بيزنس روم" في البرنامج، حيث سيتم استضافة المتسابق أو المشترك فيها بعد قيامه بالعرض التقديمي، وبعد التصويت عليه، وتمتلك فودافون بيزنس حق استخدام اثنين "باز ذهبي" لدعم أحد المشروعات ضمن مسابقات البرنامج.