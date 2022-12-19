فريق طبي بمستشفى طوارئ المنصورة ينجح فى استخراج "مبرد حديدي" من رأس طفل.. صور

الدقهلية: محمد الحبشي

أعلن مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية، نجاح الفريق الطبي في استخراج آلة حادة "مبرد حديدي"، بعد اختراقها جمجمة طفل خلال مشاجرة مع زميله، واستغرقت الجراحة 4 ساعات ونصف.

واستقبلت مستشفي طوارئ المنصورة. الطفل محمد عنتر محمد جمعة، يبلغ من العمر 12 عاما، مقيم بقرية الأبحر التابعة لمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، في حالة حرجه حيث أصيب باختراق جسم حديدي "مبرد حديد" لعظام الرأس من الجانب الأيسر، نتيجة تعدي زميله عليه، ودخوله لمسافة 5سم داخل الجمجمة.

وتم توقيع الكشف الطبي على المصاب من قبل طبيب الاستقبال فور وصوله، وإبلاغ أخصائي الاستقبال لسرعة التعامل مع الحالة لندرتها، ووجه مدير المستشفىٰ بتشكيل هيئة استشارية طبية ضمت أطباء جراحة المخ والأعصاب والتخدير لدراسة الحالة المرضية، واتخاذ اللازم على وجه السرعة.

وتقرر إجراء جراحة لاستخراج الجسم الحديدي من الرأس استغرقت 4 ساعات ونصف، وتمكن الفريق الطبي من استخراجه بنجاح، ونقل الطفل المصاب للعناية المركزة تحت الرعاية الطبية.