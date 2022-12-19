غلق شارع على أمين فى الاتجاه القادم من امتداد رمسيس لتركيب كمرات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال رفع الكمرات بشارع على أمين فى الاتجاه القادم من امتداد رمسيس، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى للشارع المشار إليه، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال إبتداءً من مساء يوم الأحد الموافق 18/12/2022 حتى صباح يوم الخميس الموافق 22/12/2022 على أن تكون فترة الغلق والأعمال (ليلاً فقط) من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً.

ـ الغلق الكلى لشارع على أمين بالوصلة من تقاطعه مع شارع الخليفة الظافر وحتى شارع البخارى بالإتجاه القادم من شارع امتداد رمسيس مع تحويل حركة المرور يميناً شارع الخليفة الظافر فيساراً شارع أبو الوارس فيساراً شارع البخارى تجاه شارع على أمين.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمطلع كوبرى تقاطع شارع مصطفى النحاس مع الطيران ويوسف عباس بالاتجاه القادم من عباس العقاد تجاه امتداد رمسيس وكذا تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمسطح الكوبرى القادم من شارع الطيران تجاه يوسف عباس استكمالاً لأعمال تركيب الكمرات، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداءً من مساء يوم الإثنين الموافق 19/12/2022 حتى صباح يوم الأربعاء الموافق 21/12/2022 على أن تكون فترة الغلق والأعمال (ليلاً فقط) من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى :

ـ القادم من مصطفى النحاس يسلك يميناً شارع الطيران (مسطح الكوبرى) تجاه محور النصر.

ـ القادم من شارع الطيران إستكمال السير بشارع عبدالله العربى فيميناً شارع جمال سليم تجاه محور الشهيد، على أن يتم رفع كافة المعدات وفتح الطريق فى تمام الساعة 6 صباحاً على مدار فترة الأعمال.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.