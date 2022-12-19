غدا.. إعلان نتائج حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة محمد صلاح

كتب مدحت وهبة

يعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، غدا الثلاثاء، نتائج الدراسة التقييمية للحملة الإعلامية التى أطلقها الصندوق "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات، لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات بمشاركة تطوعية من نجمنا الدولى محمد صلاح، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بمقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،قد أطلقت بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة مديا هب، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمى محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزي.

تدور أحداث إعلان "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة تطوعية من كابتن محمد صلاح حول تأثير المخدرات اللحظى والوهمى على عقل واحساس المتعاطين من مختلف فئات المجتمع من الشباب والفتيات والعمال والموظفين وسائقى المقطورات.. وبين بداية الرحلة والإحساس الوهمى بالنشوة يكون السقوط فى براثن الإدمان وتكبد الكثير من الخسائر النفسية والاقتصادية والبدنية أسرع مما نتخيل حتى يظهر كابتن محمد صلاح فى نهاية الإعلان ممسكا بأيدى أحد الشباب لإبعاده عن الوقوع فى براثن الإدمان، مرددا "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات".