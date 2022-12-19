عماد الدين حسين: إذا وجد إيمان حقيقى بالتنوع فى المؤسسات الدينية لن تحدث أزمة بالمجتمع

قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الشروق، أن عنوان الجلسة الثانية بمؤتمر منتدى حوار الثقافات الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، تحت عنوان المؤسسات الدينية وتعزيز التنوع الثقافى " هو عنوان شديد الحساسية وهام للغاية، ويمكن أن تختزل القضية كلها فيه، مضيفا إذا كان هناك إيمان حقيقي بالتنوع فى المؤسسات الدينية سوف تحل المشكلة.

وأوضح حسين، خلال كلمته بالجلسة الثانية بمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، أن الأديان السماوية إطلاقية وكلا منا يرى أن الدين الذى يعتنقه هو الصحيح وأنهم الفرقة الناجية وهذا سبب أساسى بين اختلاف الأديان وحتى داخل الطائفة الواحدة تجد هناك اختلاف بينهم والبعض يكفر الآخر.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أنه لا بد أن نكون واقعيين ونشخص المشكلة بصورة واضحة وأن نجد صيغة جيدة وحلول.