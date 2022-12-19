اليوم السابع
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عضو مبادرة ابدأ: تم رصد حوالى 4311 مصنعا لبحث مشكلاتها

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 09:00 ص
عضو مبادرة ابدأ: تم رصد حوالى 4311 مصنعا لبحث مشكلاتها مصانع ارشيف
كتبت أسماء أمين

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 قالت "آية أبو المجد" عضو مبادرة تنمية وتطوير الصناعة المصرية " ابدأ" ان محور دعم الصناعات أحد أهم محاور مبادرة ابدأ، وبناء عليه تم رصد حوالى 4311 مصنعا – وذلك قبل إطلاق المبادرة المصرية لدعم الصناعات المصرية "ابدأ"- حيث تم بالفعل التواصل مع 1501 مصنع منهم لحصر وتحديد المشكلات المختلفة التى تسببت فى تعثرهم.

أضافت أيه أبو المجد انه تم تقديم العديد من طلبات الدعم من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للمبادرة والذى وصل عددهم إلى 386طلب دعم وذلك منذ إطلاق مبادرة "ابدأ"، حيث تم تأكيد الطلبات من خلال التواصل هاتفيًا وتقسيمهم طبقًا لـ: نوع المشكلة، والجهة المعنية.

وحول طرق دعم هذه المصانع، كشفت انه يتم الدعم من خلال مساعدة المصانع القائمة عن طريق تقنين وتوفيق الأوضاع والمساعدة فى استخراج التراخيص المطلوبة، كمان نساعد فى حل المشكلات والتحديات التى تواجه المصانع فى فيما يخص المرافق والبنية التحتية.

 


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