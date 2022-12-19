طقس معتدل مشمس نهارا مائل للبرودة ليلا على محافظة الدقهلية.. اعرف التفاصيل

الدقهلية : محمد الحبشي

تشهد محافظة الدقهلية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الساعات الأولى، مستقر معتدل نهارا مائل للبرودة فى الساعات الأولى من الليل، بارد فى الساعات المتأخرة على مدن محافظة الدقهلية، حيث تسجل درجة الحرارة على مدينة المنصورة العظمى 24 والصغرى 16.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، المنصورة العظمى 24والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.



طقس معتدل مشمس نهارا مائل للبروده ليلا



طقس معتدل مشمس



طقس معتدل مشمس نهارا مائل للبروده ليلا علي محافظة الدقهلية



طقس معتدل مشمس نهارا مائل للبروده ليلا علي الدقهلية



طقس معتدل مشمس نهارا مائل للبروده ليلا علي محافظة الدقهلية



طقس معتدل مشمس نهارا مائل للبروده ليلا علي محافظة الدقهلية



طقس معتدل مشمس نهارا مائل للبروده ليلا علي محافظة الدقهلية