طقس الخليج.. ضباب بالسعودية غائم بالإمارات معتدل بالكويت وبارد في البحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر 2022، فى السطور التالية.

طقس السعودية قال مركز الأرصاد الجوي في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالي يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة وجازان. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة.".

الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وتكون على الجزء الجنوبي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة. ارتفاع الموج: من نصف متر الى متر ونصف حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج طقس الإمارات يتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والساحلية والجزر خاصة غرباً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي متوسط الموج ومضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:14 عند الساعة 21:39 والجزر الأول عند الساعة 16:11 عند الساعة 03:10. بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:28 عند الساعة 05:50 والجزر الاول عند الساعة 12:34 الثاني عند الساعة 00:22. طقس الكويت قال إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

ويكون مائل للبروده إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة خلال الليل.. درجة الحرارة الصغرى: 13°ﻡ

طقس البحرين



أوضحت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في البحرين، أن طقس اليوم بارد نسبياً ولكنه معتدل خلال النهار مع بعض السحب .

الرياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر .

درجة الحرارة العظمى 25 م درجة الحرارة الصغرى 16 م

الرطوبة النسبية العظمى 80 % الرطوبة النسبية الصغرى 35%