ضبط 99 مخالفة تموينية خلال حملة تفتيش مكبرة بأسواق دمياط

شنت مديرية التموين بدمياط حملة مكبرة استهدفت أسواق المدينة، وذلك فى إطار خطة المديرية لضبط أسواق المحافظة والرقابة على المحال التجارية للتأكد من تنفيذ التعليمات المقررة بشأن الاعلان عن الاسعار.

وتمكنت الحملة من ضبط عددا من المخالفات بلغت 99 مخالفة تموينية متنوعة، داخل بعض المحال التجارية وكذلك المخابز بمدينتى فارسكور والزرقا.

ومن جانبه ذكر المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أنه تم ضبط مخالفات تقص وزن رغيف الخبز داخل 6 مخابز لإنتاج الخبز البلدى، فضلا عن ضبط 48 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى 9 مخالفات أخرى بشأن اخفاء السلع.

واضاف وكيل تموين دمياط، أنه تم ضبط 30 مخالفة اشتراطات صحية وعدم حمل شهادات صحية لبعض المحلات التجارية، إضافة إلى 6 مخالفات أخرى.

وشدد أيضا على ضرورة الانصياع إلى تعليمات الحكومة بشأن الاعلان عن الاسعار للجمهور، مؤكدا أن هناك إجراءات رادعة فى انتظار المخالفين، مشيرا إلى وجود حملات مكثفة لضبط الأسواق يتم تنفيذها بشكل يومى.