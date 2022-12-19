ضبط 5 أطنان أعلاف حيوانية و300 كيس برجر مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية مفتشي تموين إدارة الرقابة التموينية، ضمت أشرف شرف الدين والسيد أحمد الحوالة برئاسة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لتفقد الحالة التموينية بمركز قطور.

أسفرت عن ضبط مصنع أعلاف حيوانية بمركز قطور وتم التحفظ على 5 أطنان خليط زوائد ردة شكائر مجهوله المصدر، كما تم ضبط مصنع أعلاف حيوانية والتحفظ على 1500 كجم طن ونصف علف مجهول المصدر وضبط ثلاجة لحوم والتحفظ على 300 كيس بورجر مجهول المصدر، كما تم تحرير محاضرجنح بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.