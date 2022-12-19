اليوم السابع
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ضبط مطرب شعبى بث فيديو يوثق تعاطى أشخاص مخدرات بطريق الساحل الشمالى

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:34 م
ضبط مطرب شعبى بث فيديو يوثق تعاطى أشخاص مخدرات بطريق الساحل الشمالى حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء تعاطيهم المواد المخدرة بمنتصف الحواجز الفاصلة بطريق الساحل الشمالى (إسكندرية/ سيدى كرير).
 
 
بالفحص تبين أن القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه (مطرب شعبى – مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، وبسؤاله قرر بسابقة مشاهدته مقطع الفيديو خلال العام الماضى، ورغم علمه بأنه قديم قام بتحميله وبثه مرة أخرى على صفحته بهدف زيادة أعداد المتابعين.
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لبث أخبار وشائعات كاذبة.
 
 

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