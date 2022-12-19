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ضبط شخص قتل تاجرا لخلافات بينهما فى طنطا

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 11:13 م
ضبط شخص قتل تاجرا لخلافات بينهما فى طنطا جثة - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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لقى تاجر حتفه متأثرا بإصابته بطعنة نافذة أودت بحياته في الحال على يد شخص، إثر مشاجرة بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثة للمشرحة وضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
استقبلت مستشفى المنشاوي بمدينة طنطا جثة شاب مصاب بطعنة نافذة ووفاته، حيث تم التحفظ على الجثة وإخطار الشرطة.
 
انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ لفحص ظروف وملابسات الجريمة، وتبين أن المتوفي يدعي"م.ا" حدثت مشاجرة بينه وبين محامي بسبب خلافات بينهما، نتج عن ذلك قيام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وتوفي متأثرا بإصابته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
 

 


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مقتل تاجر بطنطا

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