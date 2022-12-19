ضبط تباع متهم بقتل حماته لاعتراضها على عودة زوجته لمنزله فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية سوهاج من ضبط تباع بقتل حماته عقب طعنها بسكين داخل منزلها، بسبب خلافات زوجية مع زوجته التي تركت المنزل تم العثور على المجنى عليها مسجاة علي ظهرها بالطابق الثاني بالمنزل ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح طعن بالكتف الأيمن وآخر بالظهر.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء طارق عيسى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوفاة سيدة على يد زوج أبنتها عقب حدوث مشادة بينهما وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعليب رئيس مباحث مركز شرطة طما بتقدم المدعو السدوري ل ق م 63 سنة عامل ويقيم دائرة المركز بقيام زوج ابنته المدعو روماني م ز 34 سنة تباع سيارة نقل بناحية بندر طما بالتعدي علي زوجته المدعوة نعمات ي ا خ 62 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز بالضرب بسلاح أبيض "سكين" داخل المنزل مما نتج عنه وفاتها.

وتبين وجود جثة المذكورة مسجاة علي ظهرها بالطابق الثاني بالمنزل ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها "جرح طعن بالكتف الأيمن وآخر بالظهر" وبسؤال المبلغ المذكور قرر بحدوث مشاده كلامية بينه أبنته المدعوة حنان ا ل ق 33 سنة ربة منزل وتقيم بندر طما وبين زوجها المذكور قامت علي أثرها ابنته بترك منزل الزوجية والتوجه لمنزله.

وتوجه زوج ابنته لمنزله لإصطحاب زوجته والتصالح فيما بينهما إلا أنها رفضت ووالدتها المجني عليها ذلك فحدثت مشادة كلامية بينهم قام علي أثرها الأخير بالتعدي علي المجني عليها بالضرب بسلاح أبيض " سكين " وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها والتعدي علي زوجته بالضرب وإحداث إصابتها " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وبسؤال زوجة المتهم أبنة المجني عليها المذكورة بمضمون ما تقدم تم ضبط المتهم والآداة المستخدمة " سكين " بإرشاده وبمواجهته أقرت بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.