"صحة الجيزة": تفعيل أحدث برامج علاج مشاكل السمع وزراعة القوقعة بمستشفى أم المصريين

كتب وليد عبد السلام

قام قسم السمعيات و التخاطب، أمس الأحد 18 ديسمبر، بتنظيم يوم علمى بحضور أساتذة من الجامعات المختلفة فى طبى السمعيات والتخاطب، وذلك استمرارا للنشاط العلمى لمستشفى أم المصريين العام بمديرية الشئون الصحية بالجيزة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبتوجيه من الدكتور سامح عشماوى وكيل وزارة الصحة بالجيزة.

رحب الدكتور محمد إبراهيم شقوير مدير عام مستشفى أم المصريين العام بالحضور وشكرهم لتلبية الدعوة وناقش معهم أهمية استمرار النشاط الاكاديمى والتعاون بين مستشفى ام المصريين و الجامعات.

قال الدكتور محمد ابراهيم شقوير، مدير عام مستشفى ام المصريين العام، أنه سيتم زيادة عدد الندوات والمحاضرات التثقيفية والتدريبية والتعليمية، داخل المستشفى، مع حرص المستشفى على رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ناقش الحضور الملف الحيوى لتشخيص و اختيار مرضى زراعة القوقعة، والخطوات التأهيل السابقة و اللاحقة لعملية الزرع التى تضمن تحقيق الاستفادة القصوى للمريض و ذلك من خلال منظور تكاملى بين التخصصين.

صرح الدكتور شريف حسن رئيس قسم السمعيات و التخاطب بمستشفى ام المصريين العام، أن القسم يهدف لجعل بيئة العمل اكثر جذبا للاطباء والفريق الطبى، وانه معتمد من جانب هيئة الزمالة المصرية.

قال رئيس قسم السمعيات، أن المحاضرات شملت قيام الدكتورة ابتسام ندا استاذ طب السمع و الاتزان بكلية الطب جامعة الزقازيق بالقاء محاضرة، والدكتورة اسماء عبد الحميد استاذ طب التخاطب وتأهيل زارعى القوقعة بالقصر العينى.

ذكر، أن القسم يقدم الخدمة لحوالى 500 مريض شهريا و يتبع القسم نظام علمى معيارى يعتمد على التدريب المستمر للكوادر البشرية عبر تنظيم ايام علمية وورش عمل بمشاركة اساتذة التخصص بالجامعات و الذين يشيدون دوما بجدية العمل بالقسم وجودته.

نظم اللقاء الدكتورة لمياء الدسوقى اخصائى السمعيات و الاتزان بالمستشفي، بالتعاون مع الدكتورة ريهام رفيع، الراعى الاكاديمى لوحدة السمعيات و الاتزان بالمستشفى.

شهد اللقاء حضور نخبة من اساتذة التخصص فى الجامعات من بينهم الدكتورة رشا صفوت استاذ طب التخاطب و الدكتورة هاجر عبد الله مدرس مساعد السمعيات والاتزان بالقصر العينى، وعدد من اساتذة التخصص من كليات الطب والاطباء من الجامعات ومتخصصى التخاطب، ومستشفيات بنها والقاهرة الجديدة ومديرية الصحة بالجيزة.