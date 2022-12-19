شيخ الأزهر يتسلم نسخة خاصة من المعجم التاريخي للغة العربية من اتحاد المجامع اللغوية

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين بمشيخة الأزهر، الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، رئيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، والدكتور محمد صافى المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، لإهداء فضيلته نسخة خاصة من المعجم التاريخى للغة العربية، بحضور الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور مأمون عبد الحليم، عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

واستعرض الدكتور حسن الشافعى والدكتور المستغانمى لشيخ الأزهر؛ مراحل إعداد المعجم التاريخى للغة العربية، والتى تناولت الجمع والتحرير والتدوين، وتحديد المنهج واختيار المحررين النابغين وتدريبهم، وبناء المدونة الرقمية لتحرير المادة المعجمية، مشيرين إلى أن العمل على المعجم استغرق عدة سنوات.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن تقديره لكل الجهود التى تقوم على خدمة علوم اللغة العربية والحفاظ عليها وتنميتها فى قلوب وعقول الشباب والنشء، مقدرا تلك الجهود التى بُذلت لإخراج المعجم التاريخى باللغة العربية، مقدما الشكر لكل من شارك فى هذا الجهد العلمى الذى لا يقدر بثمن، مؤكدا ضرورة إتاحته فى الجامعات والمدارس للأساتذة والباحثين المتخصصين للاطلاع عليه والاستفادة منه.

وتناول اللقاء؛ الحديث عن اللغة العربية وتاريخها وجمالها، ومواطن قوتها، وتأثيرها فى النفوس، وكبار أعلام الكتاب العرب، وتراثهم الفكرى والثقافي، مؤكدين ضرورة وضع استراتيجية قومية لإحياء اللغة العربية والحفاظ عليها، وتبنى نشرها وتعليمها، وتفعيل استخدامها وتداولها فى المجتمعات العربية.