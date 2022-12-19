اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شيخ الأزهر فى زيارة مفاجئة يتفقد مدينة البعوث للطلبة الوافدين.. صور

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 09:32 م
شيخ الأزهر فى زيارة مفاجئة يتفقد مدينة البعوث للطلبة الوافدين.. صور جانب من الجولة
كتب: لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بزيارة مفاجئة لمدينة البعوث صباح اليوم الاثنين، وذلك لمتابعة سير العمل بالمدينة، والتأكد من مدى الخدمة المقدمة للطلاب الوافدين.

وتفقد فضيلته مختلف الإدارات بالمدينة، ومكتبة المدينة ومدينة الطالبات والإدارة العامة للطلاب الوافدين، حيث قام بمقابلة بعض من الطلاب الوافدين وسماع مشاكلهم والوقوف عليها .

وشدد خلال الزيارة على رفع كفاءة المكتبة وتزويدها بالكتب والمراجع حتى يتحقق الغرض منها و إعطاء توجيهات بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لأبنائه الطلاب الوافدين، وتوفير المناخ المناسب للدراسة وكافة سبل الراحةوتذليل جميع العقبات التي قد تواجهم.

من جهتهم عبر الطلاب الوافدين بالمدينة عن مدى سعادتهم بالدعم والرعاية والاهتمام التي يقدمها فضيلته ، متمنين له دوام الصحة والعافية.

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

جانب من زيارة شيخ الأزهر للمدينة
جانب من زيارة شيخ الأزهر للمدينة

 

جانب من زيارة شيخ الأزهر
جانب من زيارة شيخ الأزهر

 

زيارة شيخ الأزهر
زيارة شيخ الأزهر

 

شيخ الأزهر داخل المدينة
شيخ الأزهر داخل المدينة

 


البعوث الاسلامية

الازهر الشريف

الطلبة الوافدين

شيخ الازهر



الموضوعات المتعلقة

شيخ الأزهر يتسلم نسخة خاصة من المعجم التاريخي للغة العربية من اتحاد المجامع اللغوية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 04:11 م

شيخ الأزهر: تمسكوا بلغتكم العربية وعلموها أبناءكم وازرعوا فيهم أن اللغة هُوية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:33 م

شيخ الأزهر يهنئ الملك حمد بن عيسى بالعيد الوطني الـ51 لمملكة البحرين

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 03:40 م

59 عاما على وفاة إمام التقريب محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 09:31 ص

شيخ الأزهر يعزى الإذاعى القدير سعد المطعنى فى وفاة زوجته

الأحد، 11 ديسمبر 2022 07:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة