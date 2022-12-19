اليوم السابع
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سقوط عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة قبل ترويجها فى الهرم

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 11:18 م
سقوط عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة قبل ترويجها فى الهرم حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطلين متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي في الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
توصلت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، إلى اتجار عاطلين بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائهما في الهرم. 
 
 
وبإعداد كمين للمتهمين عقب رصد تحركاتهما، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما 1000 قرص مخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. 
 
  
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 

تجارة المخدرات

اقراص مخدرة قسم الهرم

امن الجيزة

اخبار الحوادث

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