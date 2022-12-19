سفير استراليا: نستهدف الاستثمار بالزراعة والطاقة بمصر

كتب هانى الحوتى

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، مائدة مستديرة مع السفير أكسل وابنهورست سفير استراليا الجديد لدى القاهرة، وأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، بهدف بحث سبل تعزيز التبادل التجاري وفرص زيادة الاستثمارات الاسترالية في مصر.

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، إن جمعية رجال الأعمال المصريين مهتمة بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الأسترالي، حيث قامت بتأسيس مجلس أعمال مشترك منذ 10 سنوات، لافتًا لتطلع الجانب المصري إلى مزيد من التعاون مع السفير الاسترالي الجديد للتعرف على أهم الفرص الاستثمارية وخطط التعاون الجديدة.

وأكد "المنزلاوي"، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، رغبة القطاع الخاص المصري في دعم توجه الدولة نحو الصناعة وزيادة الصادرات من خلال رفع شعار الاستثمار بهدف التصدير، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لتنمية الأعمال وعقد الشراكات الثنائية خاصةً في القطاعات الإنتاجية للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لمصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية ودعمها كمركز للتصنيع من أجل التصدير.

وقال الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الاسترالي، إن المجلس يستهدف الفترة المقبلة بناء شراكات اقتصادية واستراتيجية على المدي البعيد بين رجال الأعمال بالبلدين من خلال التعاون مع السفارة الاسترالية للتعريف بأهم الشركات الاسترالية والفرص المتاحة للشركات المصرية في السوق الاسترالي ومناقشة آفاق التعاون المشترك من خلال عقد لقاءات ثنائية بشكل افتراضي في الزراعة والسياحة والتصدير.

وأوضح "إبراهيم"، أهم مجالات التعاون المصري الاسترالي منها الزراعة والتعليم والتدريب الفني والطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا والسياحة والصحة وتجارة الحبوب واللحوم وتصنيع وتصدير المنتجات القطنية المصرية، لافتا إلى أهمية تنشيط حركة التبادل التجاري بين مصر واستراليا حيث تستورد 249 مليار دولار سنويًا مقابل 290 مليار دولار صادرات، وحققت فائض في الميزان التجاري 45 مليار دولار سنويًا، بينما لا يتعدى حجم الصادرات المصرية لأستراليا 91 مليون دولار.

أشار إلى أن الجانب الاسترالي يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في مصر في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بجانب الخبرة في زيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية، ما يمثل فرص جديدة لتوقيع شراكات بين رجال الأعمال بالبلدين.

ولفت السفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية واستراليا ونيوزيلندا، أن حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر واستراليا متواضع نسبة إلى عمق العلاقات الدبلوماسية والتاريخية والتي بلغت 70 عامًا من العلاقات القوية، لافتا لأهمية توافر رغبة حكومية لتيسير استخراج التأشيرات وحركة التجارة خاصةً مع نجاح الموالح المصرية في النفاذ للسوق الاسترالي بجانب توافر فرص لتصدير المنسوجات القطنية والبلح والرمان والعنب.

وأوضح أن استراليا أكبر مستثمر في منجم السكري للذهب ومن الدول المهتمة حاليا بالاستثمار في مصر في مجالات الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء كأحد ثمار استضافة مصر لقمة COP27 فضلًا أن أنها بوابة الأسواق الأفريقية والشرق الأوسط لما تتمتع به من اتفاقيات التجارة الحرة، مؤكداً أهمية التعاون في التعليم والتدريب المهني والفني وتفعيل خط طيران مباشر بين مصر واستراليا.

من جانبه أكد أكسل وابنهورست سفير استراليا بالقاهرة، أن مصر تعد من أهم الأسواق التنافسية والجاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفي الجذب السياحي في ظل تحرير سعر الصرف، لافتاً إلى أن الاقتصاد الاسترالي يعد الاقتصاد رقم 12 في العالم، كما ترتبط استراليا باتفاقيات تجارة حرة مع 16 دولة آسيوية لذا فهي تمثل بوابة لأسواق آسيا.

وأوضح أن بلاده متقدمة في مجال الخدمات المالية وقد تم التعاون مع البنك المركزي المصري في إصدار فئة 10 جنيهات من العملة الجديدة وجارى الإعداد لإصدار فئة 20 جنيها، لافتاً إلى أن الزراعة والطاقة الشمسية من أهم مجالات التعاون المستقبلي بجانب التعليم والطب والأدوية.

وأكد السفير الاسترالي ضرورة التعاون في مجالات البحوث الزراعية والجامعات في البلدين حيث تعد بلاده من الدول المتقدمة في المجال الزراعي وتصدر 50% من استهلاك مصر من الفول فضلا عن القمح واللحوم والتعاون في مجالات أنظمة الري الحديثة والتطبيقات الموفرة للمياه والمبيدات والرش، منوها أن أهم الصادرات المصرية تتمثل في الأسمنت والسجاد والفاكهة.

وأكد الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، أهمية العمل على جذب الاستثمارات الاسترالية المباشرة حيث تستثمر استراليا خارجياً ما قيمته 3.3 تريليون دولار وتعد إنجلترا وامريكا من أهم الدول المستقبلة لهذه الاستثمارات.

فيما لفت المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، إلى أن استراليا نموذج ناجح في مستقبل الزراعات التصديرية مثل الأرز والاقماح والفول بجانب تقدمها في برامج ترشيد الموارد المائية والميكنة والنظم الزراعية الحديثة بجانب إعادة تدوير قش الأرز.

وأشار النجاري إلى أهمية تعزيز التعاون مع السفارة الاسترالية لموافاة الجانب المصري بقائمة بالمنتجات التي يمكن تصديرها والتعاون مع منظمات الأعمال لتنمية حجم التجارة بجانب التعاون علي مستوي الجامعات والمراكز البحثية والمتخصصة في الأصناف والتهجين واستخدام التكنولوجيا المتطورة في خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الزراعي حيث يعد ثاني أكبر قطاع يساهم في الانبعاثات الكربونية.

ولفت الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أهمية الترويج للسياحة المصرية في استراليا والتعاون في جذب نوعية السائحين الاستراليين للاعتماد على جودة الخدمات السياحية وليس العدد حيث أن معدل انفاق السائح الاسترليني 7500 دولار مقارنة ب1000 دولار في مصر.

كما أكد المهندس أحمد عز الدين نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، بحث مجالات التعاون وفرص الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية من خلال لقاءات ثنائية افتراضية وخاصة في قطاع المنسوجات والملابس والترويج للمنتجات المصنعة من القطن المصري والكتان في الماركات والسلاسل التجارية في أستراليا بجانب إمكانية التعاون التجاري والزراعي في استيراد القمح الأسترالي خاصة في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية.