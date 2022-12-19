سعر الذهب ينخفض لمستوى 1650جنيها للجرام من عيار 21

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر هبوطا ملحوظا ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1650 جنيها للجرام مقابل مستويات 1700 جنيه بإجمالي هبوط 50 جنيها في الجرام، ونستعرض أسعار الذهب وفق اخر تحديث للأسعار.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1414 جنيها.

عيار 21 سجل 1650 جنيها.

عيار 24 سجل 1886 جنيها.

والجنيه الذهب 13200 جنيه.

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 181 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة ادارة مشروع دعم مصانع وورش المشغولات الذهبية واختصاصات اللجنة برئاسة أحمد محمود سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وضمت اللجنة عضوية المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام لغرف التجارية وأحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة و ناجي فرج باقي مستشار وزير التموين لشئون الذهب ومحمد أسامة مدير ادارة الائتمان بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وايهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات.

وتختص تحديد شروط الاختيار والتقييم للمصانع المتقدمة للحصول علي التمويل المقرر من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم مصانع وورش المجوهرات واختيار أنسب 25 مشروع من المتقدمين للاستفادة من التمويل، إعداد قائمة باسماء تجار الذهب المرشحين لتوريد الخام تمهيدا لاصدار الجهارز لشيكات التمويل لصالحهم وذلك من الأسماء المدرجة لدي مصلحة الدمغة و الموازين

كما تتضمن اختصاصات اللجنة الاشراف العام علي أعمال اللجنة الفنية وحتي نهاية المشروع بنجاح واعداد تقرير نهائي بنتائج الأعمال متضمنا السلبيات والايجابيات للعرض علي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تمهيدا لتنفيذ مراحل أخري علي أن تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل خمسة عسر يوما أو كلما اقتضت الضرورة، بمقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور .

كما تتضمن اختصاصات اللجنة الاشراف العام علي أعمال اللجنة الفنية وحتي نهاية المشروع بنجاح واعداد تقرير نهائي بنتائج الأعمال متضمنا السلبيات و الايجابيات للعرض علي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تمهيدا لتنفيذ مراحل أخري، علي أن تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل خمسة عسر يوما أو كلما اقتضت الضرورة، بمقر مصلحة دمغ المصوغات و الموازين بمدينة العبور.