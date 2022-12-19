رحلة سياحية توعوية واحتفالية لعدد من أبطال ذوى الهمم

كتب محمد أسعد

نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من خلال مكتبيها برمسيس والمنيا رحلة سياحية توعوية، لعدد من أبطال ذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع محافظة المنيا ومبادرة مصر تستطيع لأبطال ذوي الهمم.

ومن جانبه، أشار محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن تنظيم الهيئة لهذة الرحلة يأتي في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للاهتمام بالعنصر البشري وتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع ولاسيما ذوي الهمم وحرصها على دمجهم بالمجتمع وربطهم بتاريخ وحضارة بلدهم.

وأوضحت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الرحلة السياحية التوعوية شملت زيارات بمحافظتي القاهرة والمنيا حيث تم زيارة شجرة السيدة مريم العذراء بالمطرية التي تعد إحدى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر، ثم توجهت الرحلة إلى محافظة المنيا حيث تم زيارة مقام السبع بنات وشجرة السيدة مريم بمنطقة البهنسا ودير السيدة مريم بجبل الطير أحد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.

وأضافت أنه تم أيضا تنظيم احتفالية على مسرح ديوان محافظة المنيا بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والذي قام بتكريم أبناء مبادرة مصر تستطيع لأبطال ذوي الهمم.

وخلال الاحتفالية تم تقديم فقرات فنية واستعراضية، كما قام ممثلوا الهيئة بتسليم درع الهيئة للواء محافظ المنيا ونائب المحافظ، وقاموا أيضاً بتقديم شهادات التقدير والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري.