رئيس جنايات بورسعيد يرفض إحالة قاتل عمته للطب النفسي.. والدفاع يطلب التأجيل

بورسعيد - محمد عزام

رفضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، اليوم الأثنين، إحالة قاتل عمته إلى الطبيب النفسي، وذلك خلال نظر القضية.

وقدمت هيئة الدفاع عن المتهم ورقة للمطالبة بإحالته إلى الطب النفسي، للوقوف علي مدي سلامة قواه العقلية والنفسية، وحدد مستشفي بمدينة القاهرة بالعباسية، وطلب الدفاع كذلك تأجيل القضية لمدة 30 يوما.

ورفضت محكمة الجنايات ببورسعيد، طلب هيئة الدفاع عن المتهم باحالته للطب النفسي أو العقلي، وذلك لعدم وجود تقارير سابقة تؤكد إصابته بأي مرض نفسي أو عقلي أو عصبي.

وطلب الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث بإخلاء السبيل، وذلك كونهما غير مشاركين رئيسيين في واقعة القتل، وشاركوا فقط في بيع المسروقات الناتجة عن جريمة القتل، وذلك علي حد قوله في دفاعه أمام المحكمة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر أغسطس من عام 2022 وذلك بدائره قسم العرب، حيث قام المتهم "أ س ح م" ، ويبلغ من العمر 42 عاما بدون عمل، بقتل المجني عليها أم هاشم حسن محمد المجاور عمدا مع سبق الاصرار، وذلك بأن عقد العزم المصمم على ذلك، وتوجه إلى الوحدة السكنيه الكائنة بشارع الزقازيق نطاق حي العرب، وذلك على إثر حوار دار بينهما بهدف حصوله على مبلغ مالي، وعندما رفضت المجني عليها، قام بضرب رأسها بالأرض، ووضع يده على عنقها حتى فاضت روحها.