اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا صحة لخصخصة المستشفيات الحكومية تمهيدا لإلغاء العلاج المجانى

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 02:20 م
خليك واعى.. لا صحة لخصخصة المستشفيات الحكومية تمهيدا لإلغاء العلاج المجانى انفوجراف خليك واعى

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية، تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.
 
لا صحة لخصخصة المستشفيات الحكومية تمهيدا لإلغاء العلاج المجانى
لا صحة لخصخصة المستشفيات الحكومية تمهيدا لإلغاء العلاج المجانى
 
أكدت أنه لا صحة لخصخصة المستشفيات الحكومية تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، مُشددةً على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين، وبرسوم رمزية للقادرين، فضلاً عن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، واستمرار الدولة في تحمل تكلفة علاج غير القادرين بالمنظومة، بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، مُشيرةً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي تقتصر على بناء وتطوير المستشفيات الحكومية، وآليات تشغيلها وإدارتها، مع استمرار ملكيتها للدولة.
 

حقيقة خصخصة المستشفيات الحكومية

المستشفيات الحكومية

العلاج المجانى

الصحة

خليك واعى



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