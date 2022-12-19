اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 06:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين بخلية العجوزة الإرهابية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 05:31 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين بخلية العجوزة الإرهابية المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية العجوزة الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل، وبحضور حمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية أحمد مصطفي.

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولى وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.


خليه العجوزه

داعش العجوزة

الجنايات خلية العجوزة المستشار محمد السعيد الشربينى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة