خفيفة ليلا على القاهرة.. الأرصاد تكشف خرائط وفرص الأمطار المتوقعة غدا

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن توقعاتها لفرص الأمطار غدا الثلاثاء، وذلك تزامنا مع آخر أيام فصل الخريف، وقبل ساعات من بداية فصل الشتاء والذى يبدأ رسميا الأربعاء 21 ديسمبر.



وينشر "اليوم السابع" فرص الأمطار المتوقعة غدا الثلاثاء ، وفق آخر تحديثات لخرائط التنبؤات الجوية للهيئة العامة للأرصاد:

- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 20٪ على القاهرة الكبرى

- فرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40: 50 ٪

- فرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪

و يشهد اليوم الاثنين ، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.