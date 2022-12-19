حملة لإزالة الإعلانات التجارية المخالفة بنطاق حى ثانٍ الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفة شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، وتركيب الإعلانات التجارية بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بتنفيذ حملة عن طريق الإدارة الهندسية وقسم الإشغالات وقسم الكهرباء بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 16 إعلانا بدون ترخيص، بمناطق شارع السكة الحديد، شارع البحري، شارع العشريني، و شارع الدقهلية.