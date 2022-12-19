اليوم السابع
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الإثنين، 19 ديسمبر 2022 07:54 م
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حملة لإزالة الإعلانات التجارية المخالفة بنطاق حى ثانٍ الإسماعيلية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 07:01 م
حملة لإزالة الإعلانات التجارية المخالفة بنطاق حى ثانٍ الإسماعيلية حملة لإزالة الإعلانات التجارية المخالفة بالإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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وجه اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفة شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، وتركيب الإعلانات التجارية بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 
وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بتنفيذ حملة عن طريق الإدارة الهندسية وقسم الإشغالات وقسم الكهرباء بالوحدة المحلية. 
 
وأسفرت الحملة عن إزالة 16 إعلانا بدون ترخيص، بمناطق شارع السكة الحديد، شارع البحري، شارع العشريني، و شارع الدقهلية.
 
حملة لإزالة الإعلانات التجارية المخالفة بالإسماعيلية (1)
حملة لإزالة الإعلانات التجارية المخالفة بالإسماعيلية (1)

حملة لإزالة الإعلانات التجارية المخالفة بالإسماعيلية (2)
إزالة الإعلانات التجارية المخالفة بالإسماعيلية

حملة لإزالة الإعلانات التجارية المخالفة بالإسماعيلية (3)
حملة لإزالة الإعلانات التجارية المخالفة بالإسماعيلية (3)

حملة لإزالة الإعلانات التجارية المخالفة بالإسماعيلية (4)
حملة لإزالة الإعلانات التجارية المخالفة بالإسماعيلية (4)

 


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