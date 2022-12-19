حمراء ومجنونة يا قوطة.. الأقصر تشهد العمل يومياً فى موسم حصاد الطماطم

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" انطلاق أصحاب مزارع جبال مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بالعمل فى موسم جنى وحصاد محصول الطماطم الذي يعد ثانى أهم محصول بعد قصب السكر فى الشتاء بتلك المدينة، حيث إنه فى تلك الفترة من العام يقوم الجميع بحصاد وفرز محصول الطماطم لبيع جزء منه فى الشوادر بأسعار أقل من طوال العام، والطماطم الأفضل يتم تجفيفها فى مناشر التجفيف المنتشرة بمختلف أرجاء الأقصر لتصديرها للخارج.

وفى هذا الصدد صرح محمد نصر إبن مدينة إسنا، أنه ينطلق أصحاب المزارع فى تلك الأيام فى موسم جنى محصول الطماطم فى مختلف المزارع فى أقصي جبال مدينة إسنا، حيث أن الطماطم تزرع فى أراضى متنوعة منها الأرض الرملية والأرض الطينية، ولكن أهل إسنا يفضلون زراعتها فى المناطق الجبلية بالأراضي الرملية وذلك ليكون المحصول مبكر حيث أن النمو النباتى فيها يكون أسرع من الأرض الطينية، وتخرج الأرض الرملية محصول غزير وكبير من الطماطم ليربح التاجر بصورة أفضل، موضحاً أن الطماطم من المحاصيل التى تحتاج لطقس دافئ، موضحاً أن الانتظام فى الرى هو الأساس حيث أن الطماطم لا تتحمل العطش ويتأثر انتاج المحصول اذا تعرضت الطماطم للعطش وخاصة فترة التزهير والعقد.

ويضيف إبن مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه يخرج فجراً بصورة يومية العمال من مختلف قرى ونجوع إسنا للمشاركة فى حصاد قصب السكر ومحصول الطماطم، حيث إنه يعد محصول الطماطم من المحاصيل المهمة التى تنتشر زراعتها فى مدينة إسنا والأقصر بصورة كبيرة، حيث تحقق ربح كبير وتغطى تكاليف وخدمات الزراعة حيث أن الطماطم تدخل فى مختلف الأكلات فى المنازل، وينتج الفدان من 30 لـ40 طن طماطم حسب جودة الأرض وري المحصول والاهتمام به طوال فترة الموسم.