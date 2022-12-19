حجز عامل على ذمة تحريات المباحث لاتهامه بالشروع فى قتل شقيقه بالعجوزة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حجز عامل على ذمة تحريات المباحث الجنائية، بعد اتهامه بالشروع في قتل شقيقه بالعجوزة بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية، وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمجنى عليه للاستماع إلى أقواله للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المجني عليه تشاجر معه، واعتدى عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما، وألقى رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.