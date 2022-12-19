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جوتيريش: لا محادثات سلام محتملة بشأن أوكرانيا

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 06:13 م
جوتيريش: لا محادثات سلام محتملة بشأن أوكرانيا جوتيريش
كتب أحمد عرفة

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه لا محادثات سلام محتملة بشأن أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن المواجهات العسكرية في أوكرانيا تبدو ممتدة، متابعا: نأمل أن نصل لاتفاق سلام في أوكرانيا خلال 2023.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقتل نحو 300 عسكرى أوكرانى فى محاور القتال المختلفة، مشيرة إلى تدمير عدد من الدبابات والمدرعات الأوكرانية فى دونيتسك.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية الفريق إيجور كوناشينكوف، فى إيجاز صحفي بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، "قتل أكثر من 20 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك شمال لوجانسك، وتم القضاء على أربع مجموعات تخريبية أوكرانية على محور كراسني ليمانس شمال دونيتسك، ليبلغ إجمالي الخسائر البشرية للعدو هناك 70 جنديا".


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