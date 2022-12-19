جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى الفنى بالمنيا

ينشر "اليوم السابع" جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى الفنى، التعليم والتدريب المذدوج للعام الدراسى 2022/ 2023 كما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمنيا.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا عن موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفنى والتعليم المذوج والتى تبدأ يوم 12 يناير فى مختلف المدارس الفنية والتعليم المذودج، وقالت المديرية فى بيان لها أن امتحانات العملى سوف تتم فى المدارس وتحت مسئوليتها.
وفى نفس السياق عقد المهندس حمدى السيد إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بحضور حمدى مصطفى وكيل المديرية، إجتماعا مع أعضاء كنترول الشهادة الاعدادية، وأعضاء لجنة النظام والمراقبة، ومديرى إدارات الإحصاء، والتعليم الاعدادي، وشؤون الطلبة، والأمن، ورؤساء أقسام الإحصاء، والتعليم الاعدادي، بالادارات التعليمية التسع وشدد وكيل الوزارة خلال الإجتماع على التنبيه على المدارس بسرعة استيفاء إستمارة التقدم لإمتحان الشهادة الإعدادية حيث أن آخر يوم لتسجيل الطلاب هو 22/ 12/ 2022، والتأكد من صحة البيانات المسجلة للطلاب على الموقع الإلكتروني، وأن تكون الصور الشخصيه للطالب صالحة للطباعة، وأن تتم مراجعة البيانات داخل المدرسة أولا، ثم يقوم الكنترول بمراجعة البيانات مرة أخرى وأخيرة ويتم تصنيف المدارس وفقاً لدقة البيانات المرسلة وسوف يتم محاسبة المدارس التى لم تقوم بتدقيق بياناتها قبل ارسالها للجنة النظام والمراقبة.
وأكد وكيل المديرية على العمل بروح الفريق والتكاتف لإنجاح المنظومة، وأن مديرية تعليم المنيا تقوم بتقديم الدعم لكل من يحتاجه.
الإلكترونية للطلاب، والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب مطابقة للمواصفات التي يتم رفعها بالاستمارة علما أنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.
وقال وكيل الوزارة أن المديرية تقسم فى أعمال امتحانات الشهاده الاعداديه إلى ثلاثة قطاعات، قطاع شمال، العدوة، مغاغة، بنى مزار، وقطاع وسط، مطاى، سمالوط، المنيا، قطاع جنوب أبوقرقاص، ملوى، ديرمواس.
يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية هذا العام 39.406 طالب وطالبة، فى 410 لجنة امتحانية.
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول (1)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول (2)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول (3)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول (4)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول (5)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول (6)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول (7)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول (8)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول (9)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول (10)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول (11)
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول (12)
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