جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى الفنى بالمنيا

ينشر "اليوم السابع" جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى الفنى، التعليم والتدريب المذدوج للعام الدراسى 2022/ 2023 كما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمنيا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا عن موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفنى والتعليم المذوج والتى تبدأ يوم 12 يناير فى مختلف المدارس الفنية والتعليم المذودج، وقالت المديرية فى بيان لها أن امتحانات العملى سوف تتم فى المدارس وتحت مسئوليتها.

وفى نفس السياق عقد المهندس حمدى السيد إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بحضور حمدى مصطفى وكيل المديرية، إجتماعا مع أعضاء كنترول الشهادة الاعدادية، وأعضاء لجنة النظام والمراقبة، ومديرى إدارات الإحصاء، والتعليم الاعدادي، وشؤون الطلبة، والأمن، ورؤساء أقسام الإحصاء، والتعليم الاعدادي، بالادارات التعليمية التسع وشدد وكيل الوزارة خلال الإجتماع على التنبيه على المدارس بسرعة استيفاء إستمارة التقدم لإمتحان الشهادة الإعدادية حيث أن آخر يوم لتسجيل الطلاب هو 22/ 12/ 2022، والتأكد من صحة البيانات المسجلة للطلاب على الموقع الإلكتروني، وأن تكون الصور الشخصيه للطالب صالحة للطباعة، وأن تتم مراجعة البيانات داخل المدرسة أولا، ثم يقوم الكنترول بمراجعة البيانات مرة أخرى وأخيرة ويتم تصنيف المدارس وفقاً لدقة البيانات المرسلة وسوف يتم محاسبة المدارس التى لم تقوم بتدقيق بياناتها قبل ارسالها للجنة النظام والمراقبة.

وأكد وكيل المديرية على العمل بروح الفريق والتكاتف لإنجاح المنظومة، وأن مديرية تعليم المنيا تقوم بتقديم الدعم لكل من يحتاجه.