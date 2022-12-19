جامعة بنها تنظم قوافل زراعية لقريتي طنان والسد مركز قليوب

القليوبية - إبراهيم سالم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، قوافل زراعية لقريتي طنان والسد مركز قليوب، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، وبالتنسيق مع رانيا معتز عيسى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع.

وقال الدكتور إيهاب فريد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة تأتي في إطار نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وخطة كلية الزراعة بمشتهر لبرنامج القوافل الزراعية.

وأشار فريد، إلى أن القافلة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالقليوبية بقريتي طنان والسد بمركز قليوب واستهدفت توعية المزارعين بالأمراض الفيروسية التي تصيب الموالح والفراولة وكيف يمكن التعامل الجيد لخدمة هذه المحاصيل.

كما تناولت مشكلة مرض صدأ القمح ومشاكل زراعته وعدم جودة التقاوي، بالإضافة إلى ضرورة تطوير نظم الري الحقلى والتوعية بمشروع الري المطور وإمكانية الاستفادة من تكنولوجيا التسميد وتيسر العناصر الغذائية وخدمة الأراضى الزراعية لمحاصيل الحقل.