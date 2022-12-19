تفاصيل فعاليات مؤتمر الحوار الوطنى بمحافظة الفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالي

بدأت منذ قليل فعاليات مؤتمر الحوار الوطني بمحافظة الفيوم، الذي ينظمه حزب حماة وطن، لمناقشة قضايا الزراعة والاستثمار في الأمن الغذائي.

وقال عادل خشبة، أمين الإعلام بحزب حماة وطن، إن جلسات المؤتمر تعقد اليوم بنادى قارون الرياضى، وتناقش قضايا الزراعة والاستثمار فى الأمن الغذائى، و التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة، و تداعيات الحرب الروسية وتأثيراتها على الأمن الغذائى المصرى والعالمى، وتدور الحلقات النقاشية حول دورها الهام فى هذه المرحلة من تاريخ الدولة المصرية وتاثيراتها الهامة فى دعم الاقتصاد القومى.

ولفت" خشبة " إلى أن المؤتمر ناقش أهمية الموانئ الجافة فى مصر، واختيار ًالفيوم لإنشاء ميناء جاف وتاثيره على المحافظة.

حضر مؤتمر الحوار الوطنى، ميرال هريدى امين التعليم عضو مجلس النواب، الدكتور عمرو صوفى عضو مجلس النواب امين السياحة، الدكتور علا حويدق الكاتبة والادبية وعضو اللجنة العليا للحوار الوطنى، الدكتور محمد اسعد مساعد رئيس الحزب.

وحاضر خلال جلسات المؤتمر النقاشية الدكتور ايمن شيلابى استاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة ًالفيوم، و الدكتور خالد معيرى مدير الموانئ الجافة بوزارة النقل الدكتور احمد مغازى وكيل معهد الدراسات الاستراتيجية حوض النيل.

وقال الحسيني مصطفي امين حزب حماة وطن بمحافظة الفيوم ان مواطنو الفيوم دائما داعمون للدولة ويقفون خلفها بكل قوة ، وقال نحن من هنا نقدم كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا لهذا الحوار الوطني، لتبادل الآراء في القضايا المهمة للوصول الي حلول تناسب إمكانيات الدولة لافتا الي ان المواطنون يعولون علي هذا الحوار وينتظرون الكثير من النتائج التي تصب في صالحهم.