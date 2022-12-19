تضامن الغربية: إجراء عمليات قلب وعيون لغير القادرين بقرى ومراكز المحافظة

الغربية - محمد طارق

أجرت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان خلال النصف الأول لشهر ديسمبر عدد 31 عملية قلب وعيون، فضلا عن تسليم عدد (12) أجهزة تعويضية وأطراف صناعية للمرضى غير القادرين ولذوى الهمم على مستوى قرى ومراكز محافظة الغربية.

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأى خدمة طبية، أو الحالات التى تم تسليمها أى مساعدة أومشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.